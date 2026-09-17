Производство яиц в Ростовской области сократилось более чем на четверть

Производство яиц в Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составило 441,2 млн штук, сократившись на 25,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе—июле 2025 года в регионе было произведено 593 млн штук. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Индекс производства яиц за семь месяцев 2026 года составил 74,4% к соответствующему периоду прошлого года против 93,4% годом ранее. В абсолютном выражении выпуск снизился на 151,8 млн штук.

При этом производство молока в регионе увеличилось. За январь—июль 2026 года было произведено 810 тыс. тонн против 795,6 тыс. тонн годом ранее. Индекс производства составил 101,8% против 81,3% в январе—июле 2025 года.

В целом индекс производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области за январь—июль 2026 года составил 100,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем произведенной сельхозпродукции в действующих ценах вырос с 167,8 млрд до 170,8 млрд руб.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов