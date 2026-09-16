Кредиторская задолженность бизнеса Ростовской области приблизилась к 1,5 трлн рублей

Кредиторская задолженность организаций Ростовской области по состоянию на конец июня 2026 года составила 1,496 трлн руб., увеличившись на 14,2% по сравнению с аналогичной датой прошлого года (1,31 трлн руб.). Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

При этом просроченная кредиторская задолженность за год существенно сократилась — с 95,3 млрд до 28 млрд руб., то есть в 3,4 раза (на 67,3 млрд руб.).

Одновременно выросла дебиторская задолженность организаций. На конец июня 2026 года она достигла 1,148 трлн руб. против 1,003 трлн руб. годом ранее (+14,5%). Просроченная дебиторская задолженность при этом незначительно снизилась — с 33,8 млрд до 32,1 млрд руб.

Таким образом, общая кредиторская задолженность предприятий региона превысила дебиторскую примерно на 348 млрд руб.

Показатели приведены по сопоставимому кругу организаций без субъектов малого предпринимательства. Мониторинг актуализирован по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов