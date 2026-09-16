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Потребность работодателей Ростовской области в новых сотрудниках снизилась на 14,4%

Заявленная работодателями потребность в работниках в Ростовской области на конец июля 2026 года составила 36,8 тыс. человек против 43 тыс. годом ранее. За год показатель снизился на 14,4%, или на 6,2 тыс. вакансий. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Снижение спроса на кадры происходит на фоне роста неполной занятости. Во II квартале 2026 года численность сотрудников крупных и средних предприятий, работавших неполное время, выросла до 30,3 тыс. человек против 25 тыс. во II квартале 2025 года (рост на 21,1%). Наиболее резкая динамика зафиксирована в сегменте переведенных на неполный день по инициативе работодателя — их число подскочило в 7,4 раза, с 341 до 2,5 тыс. человек. Еще 4,8 тыс. работников находились в простое против 2,8 тыс. годом ранее.

Кроме того, на конец июля 2026 года в регионе сохранялась просроченная задолженность по заработной плате в размере 932 тыс. руб., тогда как годом ранее данный показатель отсутствовал.

Данные мониторинга актуализированы министерством экономического развития Ростовской области по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов

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