Рост инвестиций в Ростовской области замедлился до статистической погрешности

Объем инвестиций в основной капитал в Ростовской области по итогам января—июня 2026 года составил 367,6 млрд руб. против 321,6 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. При этом индекс физического объема инвестиций составил 100,2% против 112% годом ранее, то есть реальный объем вложений вырос всего на 0,2%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В номинальном выражении объем инвестиций за год увеличился на 14,3%, или примерно на 46 млрд руб. Однако динамика физического объема оказалась значительно ниже: после роста на 12% в январе—июне 2025 года показатель практически остановился в январе—июне 2026 года.

В сопоставимом круге крупных и средних организаций ситуация отличалась. Их инвестиции в основной капитал за январь—июнь 2026 года составили 267,9 млрд руб. против 214 млрд руб. годом ранее. Индекс физического объема в этой группе вырос на 10,7% после увеличения на 7,6% годом ранее.

Таким образом, увеличение общего объема инвестиций в рублевом выражении в первом полугодии не сопровождалось сопоставимым увеличением их физического объема. Основной вклад в номинальный рост могли дать изменение цен и структуры инвестиций, однако мониторинг не приводит разбивки, позволяющей определить причины расхождения этих показателей.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов