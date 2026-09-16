Просрочка жителей Ростовской области по коммунальным платежам почти удвоилась

Объем просроченной задолженности населения Ростовской области за коммунальные услуги за год вырос с 1,09 млрд до 2,01 млрд руб., увеличившись на 85,4%. Данные приведены за январь—июль 2026 года в сравнении с январем—июлем 2025 года. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За год объем задолженности жителей за коммунальные услуги увеличился на 926,4 млн руб. При этом объем субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, напротив, сократился — с 491,6 млн руб. в январе—июле 2025 года до 392 млн руб. за тот же период 2026 года.

Таким образом, объем просроченной задолженности за коммунальные услуги к январю—июлю 2026 года достиг примерно 2 млрд руб., тогда как годом ранее он составлял чуть более 1 млрд руб.

Мониторинг экономического развития Ростовской области актуализирован по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов