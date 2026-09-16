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Число работников на неполной занятости в Ростовской области увеличилось на 21%

Численность работников крупных и средних организаций Ростовской области, находившихся в режиме неполного рабочего времени во II квартале 2026 года, выросла до 30,3 тыс. человек против 25 тыс. человек во II квартале 2025 года. Рост составил 21,1%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее заметно увеличилось число работников, переведенных на неполное рабочее время по инициативе работодателя,— с 341 человека во II квартале 2025 года до 2,5 тыс. человек во II квартале 2026 года. Численность сотрудников, работавших неполный день или неделю по соглашению с работодателем, выросла с 24,7 тыс. до 27,8 тыс. человек.

Одновременно во II квартале 2026 года 4,8 тыс. работников крупных и средних организаций находились в простое против 2,8 тыс. человек годом ранее. Число сотрудников, находившихся в отпусках без сохранения заработной платы, составило 87,2 тыс. человек против 85,1 тыс. человек во II квартале 2025 года.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов

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