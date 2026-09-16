В Ростовской области выросла доля убыточных компаний

Доля убыточных организаций в Ростовской области по итогам января—июня 2026 года выросла до 37,4% против 30,2% за январь—июнь 2025 года. Доля прибыльных организаций за этот период снизилась с 69,8% до 62,6%. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом сальдированный финансовый результат организаций по итогам января—июня 2026 года составил 60,8 млрд руб., увеличившись на 9,6% по сравнению с 55,5 млрд руб. годом ранее. Прибыль прибыльных организаций за тот же период, напротив, снизилась на 1,1% — с 122,3 млрд до 121 млрд руб.

Одновременно выросла кредиторская задолженность организаций. По итогам января—июня 2026 года она составила 1,496 трлн руб. против 1,310 трлн руб. годом ранее, увеличившись на 14,2%. При этом просроченная кредиторская задолженность сократилась с 95,3 млрд до 28 млрд руб., или в 3,4 раза.

Дебиторская задолженность организаций за год увеличилась с 1,003 трлн до 1,148 трлн руб. Просроченная дебиторская задолженность при этом практически не изменилась — 32,1 млрд руб. против 33,8 млрд руб. годом ранее.

Данные приведены по сопоставимому кругу организаций без субъектов малого и среднего предпринимательства. Мониторинг актуализирован по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов