Просрочка по кредитам бизнеса в Ростовской области утроилась

Просроченная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по кредитам в Ростовской области с начала июля 2025 года по начало июля 2026 года выросла примерно втрое — с 46,9 млрд до 140,9 млрд руб. При этом общая задолженность бизнеса по кредитам увеличилась на 10,6% — с 901,4 млрд до 996,6 млрд руб. Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которыми ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За год общий объем кредитной задолженности бизнеса увеличился на 95,3 млрд руб., тогда как просроченная задолженность выросла на 93,9 млрд руб. В результате доля просрочки в общем объеме задолженности увеличилась примерно с 5,2% в начале июля 2025 года до 14,1% в начале июля 2026 года.

В региональных кредитных организациях текущая задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за год выросла с 35,5 млрд до 38,3 млрд руб., а просроченная — с 264 млн до 634 млн руб. В филиалах кредитных организаций, расположенных за пределами Ростовской области, текущая задолженность бизнеса увеличилась с 721,6 млрд до 811,5 млрд руб., просроченная — с 33 млрд до 67,7 млрд руб.

При этом рост общей задолженности бизнеса происходил значительно медленнее увеличения ее просроченной части: кредитная задолженность выросла на 10,6%, тогда как объем просрочки — примерно на 200,4%.

Показатели приведены по состоянию на начало июля 2026 года и сопоставлены с началом июля 2025 года. Мониторинг актуализирован министерством экономического развития Ростовской области по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов