В Таганроге 34 жителя подали заявления на выплаты после ракетной атаки

В Таганроге Ростовской области власти получили 34 заявления на единовременные выплаты за поврежденное имущество после ракетной атаки в ночь на 15 сентября. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Городская комиссия продолжает обследовать жилые дома. На данный момент специалисты проверили 76 жилых помещений, в которых проживают 154 человека, и зафиксировали повреждение 207 элементов наружного остекления. Заявки на восстановление остекления 66 квартир и домов уже переданы специалистам.

Работа по оценке ущерба продолжается. По словам госпожи Камбуловой, комиссия проводит поквартирный и подомовой обход.

Отдельно власти продолжают ликвидацию последствий происшествия 12 сентября. Возгорания на коммерческих объектах устраняются круглосуточно, а первичное обследование коммерческих зданий завершено. Их собственникам разъяснили порядок получения компенсаций и проведения восстановительных работ.

После атаки 12 сентября в Таганроге были повреждены 16 коммерческих зданий и пять автомобилей. На четырех объектах произошли пожары. Пострадавших тогда не было, обращений по повреждению жилых домов не поступало.

В ночь на 15 сентября в городе были повреждены окна двух многоквартирных и трех частных домов, учебного заведения и коммерческого здания, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад Ozon. Газоснабжение и другие системы жизнеобеспечения, по данным властей, не пострадали.

Для ликвидации последствий последней атаки в городе временно перекрывали движение по одной из улиц и корректировали маршруты трамваев и автобусов. Власти также сообщили, что превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Валерий Климов