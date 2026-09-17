«Сверка часов» без дискуссий

За два дня до начала голосования на выборах Госдумы и Законодательного собрания петербургская «Единая Россия» собрала в БКЗ «Октябрьский» форум первичных отделений. О новых решениях на нем почти не говорили. Губернатор Александр Беглов вновь рассуждал о «наследниках» Петра, партийцы — о народной программе, работе с жителями и поддержке участников СВО. Практический смысл встречи яснее всего сформулировал председатель Заксобрания Александр Бельский: до выборов остаются считаные дни, а «первичкам» предстоит провести их «рядом с людьми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники на форуме Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото Участники организации «Молодая Гвардия Единой России» перед форумом Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Участники на форуме Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото Участники организации «Молодая Гвардия Единой России» перед форумом Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

К одиннадцати утра площадь перед БКЗ «Октябрьский» уже заполнилась людьми с приглашениями в руках. Их проверяли еще до входа, после чего гостей ждал серьезный досмотр — с проверкой сумок и вещей. Внутри тем временем уже кипела более молодая партийная жизнь. Молодогвардейцы носились с флагами, переодевались в футболки «Единой России» и МГЕР и репетировали свои действия во время форума — куда, когда и как идти с флагами. У старших товарищей на улице темы были несколько приземленнее. В нескольких компаниях обсуждали проблемы с топливом и передавали друг другу адреса заправок, где можно залить топливо относительно быстро, отмечая, правда, что они находятся на удалении от черты города.

Тема вполне актуальна. Петербург уже больше недели живет с серьезными перебоями на АЗС, а Смольный пару дней назад признал, что спрос на АИ-92 и АИ-95 временно опережает текущие поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Участники организации «Молодая Гвардия Единой России» перед началом форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: депутаты ЗАКСа от «Единой России» Александр Кущак, Любовь Егорова, Алексей Макаров и депутат Анастасия Мельникова Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Слева направо: депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, член комитета ГД России по финансовому рынку Николай Цед и депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 4 Участники форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Участники организации «Молодая Гвардия Единой России» перед началом форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото Слева направо: депутаты ЗАКСа от «Единой России» Александр Кущак, Любовь Егорова, Алексей Макаров и депутат Анастасия Мельникова Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Слева направо: депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, член комитета ГД России по финансовому рынку Николай Цед и депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ / купить фото

Значительную часть зрительного зала заняли люди пенсионного возраста. Некоторые рассказывали, что состоят в партии и их пригласили на «большое мероприятие». От форума они ждали прежде всего возможности послушать губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Слева направо: вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Но первым выступил Александр Бельский. Он сразу напомнил, что до начала голосования остаются «считаные дни», и обратился прежде всего к представителям первичных отделений. По его словам, именно они лучше многих знают, чем живут отдельные дворы и районы, собирают обращения жителей и формируют доверие к партии. Оставшиеся до выборов дни господин Бельский попросил провести в разговорах с горожанами: объяснять решения, отвечать в том числе на неудобные вопросы и слушать. Спикер ЗакСа между тем заметил, что теперь все реже слышит от петербуржцев фразу «я вне политики». «Выборы депутатов — это не про партии»,— заявил глава городского отделения одной из них.

Так постепенно прояснился и функциональный смысл форума — встреча в «Октябрьском» больше напоминала финальную сверку часов перед голосованием, чем площадку для выработки новых решений. Ну и таким образом, судя по всему, поднимался дух партийцев перед выборами.

После выступления господина Бельского собравшимся показали ролик о «городе, который построил Петр». За несколько минут Петербург успел построить корабли и мосты, провести метро, развить промышленность, благоустроить берега, дать детям школы, а пожилым — активное долголетие. Нашлось в этой истории место и Мариуполю. В посвященном драмтеатру фрагменте авторы ролика говорили о «театре, который взорвали, чтоб русские пьесы умы не смущали», а затем проводили параллель с его разрушением во время Великой Отечественной войны. После чего восстановленный российской стороной после получения контроля над городом театр включался в общий перечень достижений Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Затем на сцену вышел Александр Беглов. Зал при его появлении встал — примерно так же, как несколькими минутами ранее во время гимна, только на этот раз происходящее было менее очевидным. Первые ряды поднялись сразу, за ними, оглядываясь друг на друга, подтянулись и остальные.

Губернатор подхватил тему видеоролика и почти сразу перешел к «наследникам». Петербург нынешнего поколения, объяснял он, должен передать им новые мосты и скоростные дороги, благоустроенные набережные, современную промышленность, систему долголетия и «петербургский стандарт» образования. Образ для Александра Беглова уже привычный. К Петру I и его «наследникам» он обращается регулярно — от губернаторской предвыборки до «Алых парусов». В последние годы эта конструкция стала постоянным элементом его публичных выступлений. Нынешним петербуржцам предлагается продолжать дело Петра, а следующим поколениям — принимать построенный ими город, а потом тоже продолжать дело Петра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: депутаты, члены партии «Единая Россия» Николай Бондаренко, Сергей Боярский и Павел Крупник

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Слева направо: депутаты, члены партии «Единая Россия» Николай Бондаренко, Сергей Боярский и Павел Крупник

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Перед выборами к наследству добавилось единство: господин Беглов отдельно заговорил и о других политических силах. Он отметил, что петербургские избиратели относятся к самым разным партиям, и поблагодарил политические силы, с которыми город находится во взаимодействии. Перечислять их губернатор не стал. «За последние годы мы стали настоящей одной большой командой»,— сказал он.

Тут же губернатор сообщил, что Петербург «полностью готов к голосованию». Он выразил надежду, что выборы пройдут спокойно, однако добавил, что власти не исключают попыток извне помешать ходу голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник во время форума

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Участник во время форума

Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Если господин Беглов говорил главным образом о Петербурге будущего, то депутат Госдумы Сергей Боярский предложил залу заняться более прикладной цифровой безопасностью. Он рассказал о борьбе с телефонным мошенничеством и попросил поднять руки тех, кто уже установил самозапрет на выдачу кредитов. Рук оказалось много. Затем последовал тот же вопрос о запрете на оформление SIM-карт — здесь желающих оказалось заметно меньше. «Есть куда стремиться»,— заключил депутат и попросил собравшихся помочь настроить такие ограничения пожилым знакомым и родственникам.

Глава фракции ЕР в Заксобрании Павел Крупник говорил о первичках как о связующем звене между жителями, муниципалитетами и городским парламентом. Руководитель петербургского исполкома Народного фронта Екатерина Кондратьева — о поддержке семей, детском спорте и воспитательных проектах. Она рассказала в том числе о «Добрятах», проекте для детей от трех до семи лет, которым предполагается объяснять «на понятном языке» традиционные государственные ценности. Пилот уже запускают в детских садах Кронштадтского района. Командир Ленинградского полка Михаил Коган — о помощи участникам СВО и их близким и гуманитарной работе партийных отделений. Разными словами почти все спикеры возвращались к одному тезису — низовые партийные структуры должны слушать жителей и передавать запросы наверх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выступление Анастасии Ивановой и ансамбля «Русь» на форуме Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Участники после форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Выступление Анастасии Ивановой и ансамбля «Русь» на форуме Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Участники после форума Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

Дискуссии с залом программа не предполагала. После выступлений политика снова уступила место сцене. Для собравшихся исполнили «Мою Россию», выступили Анастасия Иванова и ансамбль «Русь», а в финале появился и танцевальный номер — видимо, чтобы добавить немного развлекательности к последним дням избирательной гонки. Со сцены напомнили, что «Родину не выбирают» и «где родился — там пригодился», несколько раз прозвучало выражение «Святая Русь».

Полина Пучкова