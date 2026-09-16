В Таганроге построят больницу скорой помощи за 22,3 млрд рублей

В Таганроге Ростовской области продолжается строительство больницы скорой помощи общей стоимостью 22,3 млрд руб. Лечебно-диагностический корпус будет рассчитан на 524 места, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Проект реализуется в рамках государственной программы «Строительство». По словам главы региона, подрядчики рассчитывают завершить работы с опережением графика — на год раньше установленного срока.

Лечебно-диагностический корпус оснастят оборудованием для проведения всех видов диагностики. На 2026 год на реализацию проекта предусмотрено 2,4 млрд руб., из которых 1,9 млрд руб. приходится на федеральный бюджет.

Губернатор сообщил, что лично проверил ход строительства и соблюдение сроков реализации проекта.

Валерий Климов