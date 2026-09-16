В Ростовской области огурцы за месяц подорожали на 23,55%

В Ростовской области свежие огурцы в августе подорожали на 23,55% по сравнению с июлем. При этом цены на плодоовощную продукцию в целом снизились почти на 4%, следует из данных Ростовстата. Такие данные содержатся в отчете Ростовстата об индексах потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за август 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». Индекс цен на свежие огурцы составил 123,55%, что соответствует росту на 23,55% за месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В целом продовольственные товары в регионе за август подорожали на 0,33%. На этом фоне динамика цен на овощи и фрукты была разнонаправленной. Индекс цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, составил 96,07%, то есть цены в этой группе снизились на 3,93%.

Наиболее заметное снижение среди овощей Ростовстат зафиксировал по моркови — на 14,43%. Капуста подешевела на 14,2%, лук — на 12,87%, картофель — на 11,11%, свекла — на 9,89%. Чеснок стал дешевле на 2,35%.

Помидоры в августе подешевели на 0,68%, тогда как свежая зелень практически не изменилась в цене — ее индекс составил 100,12%. Таким образом, рост цен на огурцы заметно выделялся на фоне динамики других основных овощей.

Среди фруктов также наблюдалась разнонаправленная динамика. Апельсины подорожали на 6,03%, орехи — на 1,73%, бананы — на 0,21%. При этом виноград подешевел на 9,13%, лимоны — на 7,77%, яблоки — на 3,61%, груши — на 2,6%.

В других продовольственных категориях изменения были значительно менее выраженными. Хлеб и хлебобулочные изделия за месяц подорожали на 1,25%. Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки вырос в цене на 0,75%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов — на 1,49%, сдобные изделия — на 0,93%, бараночные изделия — на 1,02%.

Молоко и молочная продукция в целом подорожали всего на 0,02%. При этом питьевое пастеризованное молоко подешевело на 0,07%, ультрапастеризованное подорожало на 0,15%, сливки — на 0,37%, сметана — на 0,13%, творог — на 0,35%. Кисломолочные продукты подешевели на 0,81%, йогурт — на 1,08%.

Валерий Климов