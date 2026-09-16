Ущерб от незаконной охоты двух жителей Ростовской области превысил 1,8 млн рублей

Прокуратура Ростовской области направила в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Ущерб от их действий превысил 1,8 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ростовской области Фото: Прокуратура Ростовской области

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2024 года фигуранты дела вели незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства в Усть-Донецком районе. Не имея соответствующего разрешения, они добыли по семь особей кабана и оленя. Для добычи животных мужчины использовали транспортное средство — совершали на них наезд, после чего производили выстрелы.

Уголовное дело передано в Усть-Донецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская