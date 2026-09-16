Кассация отклонила жалобу администрации Семикаракорска по делу многодетной семьи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу администрации Семикаракорского городского поселения Ростовской области, не обеспечившей земельный участок многодетной семьи необходимой инфраструктурой. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По иску прокурора районный суд признал бездействие администрации незаконным и обязал муниципалитет в течение двух лет подвести к участку электричество, газ, воду и дорогу — без них строительство дома и проживание на территории невозможны. Апелляционная инстанция оставила основную часть решения без изменения.

Администрация оспорила судебные акты, ссылаясь на отсутствие финансирования со стороны областного правительства. Однако кассационный суд указал, что обеспечение участков многодетных семей инфраструктурой является прямой обязанностью муниципалитета, а отсутствие выделенных средств не освобождает ее от исполнения.

Мария Хоперская