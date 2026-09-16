Большинство ростовчан готовы купить новый iPhone в ближайшие полгода

В Ростове-на-Дону семеро из десяти опрошенных жителей готовы поменять смартфон в ближайшие полгода. Об этом свидетельствуют данные аналитики «Авито», с которой ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным платформы, 66% опрошенных собираются приобрести новый iPhone в ближайшие полгода или рассматривают такую возможность, из них 28% планируют покупку уже в этом месяце. При этом 9 из 10 опрошенных отмечают, что ориентируются на рекламу в интернете при выборе устройства. Среди тех, кто собирается обновить телефон в течение полугода, больше всего молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Еще 12% опрошенных ростовчан недавно приобрели новый телефон. И пятая часть респондентов (22%) не планируют покупку в ближайшие полгода. Причем женщины оказались категоричнее в своем нежелании менять технику, чем мужчины.

При этом 32% жителей донской столицы отметили, что собираются купить новую модель iPhone, но подождут, когда цена станет ниже. Еще 43% респондентов рассмотрят предыдущую модель, если она подешевеет после презентации новой линейки. При выборе устройства 11% опрошенных будут ориентироваться на цену и характеристики. И 14% респондентов не собираются покупать смартфоны от Apple.

В августе среди новых смартфонов в Ростове-на-Дону активнее всего покупали iPhone 17 Pro Max. На втором месте по количеству продаж — iPhone 15 Pro. Третье место занял iPhone 15. В топ-5 также вошли iPhone 16 Pro и iPhone 15 Pro Max. При этом самый заметный рост продаж за год показал iPhone 15 Pro — рост на 26%. На 12% также увеличились продажи iPhone 15, а iPhone 15 Pro Max покупали на 10% активнее, чем в августе прошлого года.

Самым доступным в августе стал iPhone 13 в новом состоянии — в среднем его покупали за 26 тыс. руб., iPhone 13 Pro стоил 35 тыс. руб., а iPhone 15 — 42 тыс. руб. Самыми дорогими оказались более новые модели: средняя цена новых iPhone 17 Pro Max составила 95 тыс. руб., iPhone 16 Pro Max — 81 тыс. руб. iPhone 16 Pro в среднем стоили 74 тыс. руб.

В сообщении также отмечается, что 9 из 10 жителей Ростова-на-Дону, планирующих покупку нового смартфона в ближайшие полгода, отмечают влияние онлайн-рекламы на свой выбор. Так, 64% респондентов обращают внимание на рекламные предложения в интернете, но окончательное решение принимают исходя из других параметров. Еще 16% опрошенных говорят, что реклама иногда помогает им определиться с моделью или брендом. При этом только 10% утверждают, что онлайн-реклама на их решение не влияет.

Константин Соловьев