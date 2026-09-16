На Ставрополье в августе выросло число выдач кредитов наличными

Банки Ставропольского края в августе выдали 44,3 тыс. кредитов наличными на 6,9 млрд руб. Число выдач выросло на 4% по сравнению с июлем, тогда как объем кредитования остался на уровне предыдущего месяца, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Средняя сумма кредита составила 157 тыс. руб., средний срок — 29 месяцев. За январь—август жители края оформили 307 тыс. таких кредитов на 48,2 млрд руб. Средний чек за восемь месяцев также составил 157 тыс. руб., средний срок — 28 месяцев.

В целом по России в августе банки выдали 2,35 млн кредитов наличными — максимум с начала 2025 года. По сравнению с июлем количество выдач увеличилось на 4%, а в годовом выражении — на 40%. Объем выдач достиг 491,7 млрд руб., увеличившись на 1% за месяц и на 33% за год.

За восемь месяцев россияне оформили 16,3 млн кредитов наличными на 3,3 трлн руб. Год к году число выдач выросло на 44%, объем — на 63%.

Отдельно в августе банки выдали на Ставрополье 5,3 тыс. товарных кредитов (POS-кредитов) на 337,1 млн руб. Это на 11% больше по количеству и на 16% больше по объему, чем месяцем ранее.

По объему выдач кредитов наличными в августе лидировала Москва — 149,8 тыс. кредитов на 54,8 млрд руб.

Валерий Климов