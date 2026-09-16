Южные производители мягкой мебели удерживают рост цен за счет оптимизации

На Юге России производства мягкой мебели фиксируют рост среднего чека при одновременном уменьшении количества покупок. Такие тенденции отметил Сергей Требратов, основатель российского производства мягкой дизайнерской мебели Posiju, в открытом интервью «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Сергея Требратова Фото: личный архив Сергея Требратова

Причиной уменьшения количества чеков, по словам спикера, стали инфляция и удорожание материалов. В медиане рост среднего чека составляет от 6% до 10%, что связано в основном с инфляцией и увеличением стоимости материалов. Сергей Требратов отметил, что производство могло бы поднять цены на 12–15%, но удерживает рост на уровне 8–10% за счет оптимизации, чтобы сохранять спрос. Оптимизация, в том числе, достигается за счет внедрения принципов бережливого производства — сокращения звеньев производства.

По словам эксперта, сейчас «адекватная» покупка оценивается в три месячных оклада потребителя. При этом мебель в целом перестала быть острой потребностью в непростой экономической обстановке.

Константин Соловьев