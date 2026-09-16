Эксперт: российские производители нашли замену западным материалам мягкой мебели

После резкого ухода западных брендов российские производители мягкой мебели столкнулись с зависимостью от иностранных комплектующих, однако впоследствии ее удалось преодолеть. Об этом сообщил основатель российского производства мягкой дизайнерской мебели Posiju Сергей Требратов в открытом интервью «Ъ-Ростов».

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По словам предпринимателя, на отечественном рынке можно найти материалы, превосходящие по качеству прежние европейские аналоги. Вместе с тем производство мягких тканей в России так и не было налажено. Эту нишу полностью закрыл Китай, причем потребители, как отмечается, не замечают разницы между китайскими и европейскими материалами.

Константин Соловьев