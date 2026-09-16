Эксперт: ни один игрок не занимает более 25% мебельного рынка России

Российский мебельный рынок остается раздробленным, неконсолидированным даже после ухода западных брендов. Об этом сообщил Сергей Требратов, основатель российского производства мягкой дизайнерской мебели Posiju, в открытом интервью «Ъ-Ростов».

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По словам спикера, ни один из участников сейчас не занимает более 25%. После ухода западных брендов освободившиеся ниши заняли небольшие игроки — крупным российским производителям закрепить за собой преобладающую долю рынка в полной мере не удалось.

Объем сегмента мягкой мебели в России, согласно открытым данным, составляет 115 млрд руб. При этом фиксируется рост спроса на индивидуальные заказы — соответствующая доля рынка увеличивается, крупные игроки также развивают это направление.

Наиболее высокую динамику демонстрируют во внутренней конкуренции южные регионы — за счет активного жилищного строительства, в том числе в новых районах застройки, отметил господин Требратов. По словам спикера, московские и петербургские компании активно выходят на местный рынок — как в строительной отрасли, так и в сегменте мебели.

Константин Соловьев