В аэропорту Сочи ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Вечером 15 сентября в Сочи и Туапсинском округе объявили беспилотную опасность. После этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— сообщили в Росавиации.

Ранее беспилотную опасность объявили также в Геленджике, Анапе и Новороссийске, а также в Абинском, Крымском и Темрюкском районах Краснодарского края.

В регионе действует запрет на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой систем противовоздушной обороны. Ограничение связано с необходимостью не допустить публикации данных, которые могут раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты.

За публикацию подобных материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик