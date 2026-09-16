Ростовский рынок кастомной мебели оказался менее привлекательный, чем у южных соседей

Ростовский рынок кастомной мебели уступает краснодарскому по насыщенности поставщиками комплектующих и доступности квалифицированных специалистов. Такую оценку высказал отраслевой эксперт Сергей Требратов, основатель российского производства мягкой дизайнерской мебели Posiju, в открытом интервью «Ъ-Ростов».

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По словам спикера, Краснодар отличается развитой сетью поставщиков и широким ассортиментом комплектующих для производства мягкой мебели. В Ростове-на-Дону соответствующая инфраструктура присутствует, однако в ограниченном объеме.

Производство корпусной мебели во многом определяется станками, тогда как выпуск мягкой целиком зависит от ручного труда — а значит, от наличия квалифицированных рабочих. По словам Сергея Требратова, в Краснодаре таких специалистов в 3–4 раза больше, чем в Ростове. Этому способствуют активный приток жителей в город и развитый местный рынок труда и строительства.

Дополнительным стимулом для мебельной отрасли в Краснодаре служит рост площадей новых жилых комплексов, формирующий устойчивый спрос на мебельную продукцию.

Константин Соловьев