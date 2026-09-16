Покрытие проектного финансирования эскроу в Ставропольском крае упало до 62%

В Ставропольском крае соотношение средств на счетах эскроу к задолженности застройщиков по проектному финансированию в июле снизилось на 6 процентных пунктов — с 68% до 62%. Об этом свидетельствуют данные Банка России, приведенные Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Таким образом, на каждый рубль задолженности застройщиков по проектному финансированию приходится около 62 копеек средств на счетах эскроу.

В июне показатель в Ставропольском крае также снижался: по данным ЕРЗ, он составил 68% против 71% месяцем ранее.

Показатель рассчитывается, как отношение остатков на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию на соответствующую дату. Данные ЕРЗ основаны на статистике Банка России.

Наталья Белоштейн