«В украинский период мы были лишены законодательной инициативы»

С начала 2026 года депутаты крымского парламента приняли 58 республиканских законов. В основном они направлены на оперативное решение возникающих угроз, а также на поддержку отдельных категорий жителей и бизнеса. За последние три года 24 крымские инициативы были поддержаны на федеральном уровне, 18 из которых уже стали федеральными актами. О парламентской работе, бюджетной политике, национализированных объектах, а также внешних угрозах и самодостаточности экономики полуострова — в интервью «Review. Юг России» рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым Фото: пресс-служба Госсовета Республики Крым

— Какие наиболее важные законодательные акты были приняты в Республике Крым в 2026 году? Как их принятие отразится на качестве жизни на полуострове?

— Несколько месяцев назад Крым столкнулся с новыми вызовами: в результате вражеских атак пострадали многие отрасли, был нарушен привычный ритм жизни людей. В этих условиях первоочередной задачей всей системы власти в республике, включая Госсовет, стало оперативное реагирование на возникающие вопросы, в том числе связанные с поддержкой отдельных категорий граждан и бизнеса. В целом, с начала 2026 года крымским парламентом принято 58 республиканских законов.

В августе парламентарии внесли изменения в Закон Республики Крым «О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления». Это позволило расширить круг субъектов туриндустрии — получателей государственной поддержки. В частности, в перечень таких организаций включены предприятия общепита.

Еще одним важным событием стало внесение поправок в Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», которым установлена дополнительная категория обучающихся — получателей бесплатного питания. Это — дети из семей участников СВО и семей погибших (умерших) героев, которые находились на их иждивении.

В целом сегодня на первом месте — вопросы, касающиеся поддержки наших защитников и их семей, все, что способствует приближению нашей победы.

— Какие важнейшие законодательные инициативы были внесены крымскими парламентариями на федеральный уровень за последние несколько лет? Какие из них были приняты? Какой от них уже можно ощутить эффект?

— Крымский парламент в течение многих лет активно участвует в формировании, совершенствовании законодательной базы Российской Федерации. Мы направляем свои законодательные инициативы после обсуждения с коллегами на Южно-Российской Парламентской Ассоциации и в Совете законодателей при Совете Федерации ФС РФ, вносим проекты на рассмотрение в Государственную думу РФ и через депутатов, избранных от Крыма. Для нас право законодательной инициативы имеет особое значение, ведь в украинской период мы были его лишены. Все попытки получить такое право наталкивались на жесткое противодействие Киева. Более того, Крым ограничивали в формировании собственной законодательной базы.

Сегодня наша законотворческая работа приносит весомые результаты. За три года 24 крымские инициативы поддержаны на федеральном уровне, 18 из них уже стали федеральными актами: два — федеральными конституционными законами, 11 — федеральными законами, пять — ведомственными актами федеральных органов власти.

Важным событием для нас станет формирование нового созыва Государственной думы России. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы вывести взаимодействие с российским парламентом на новый уровень. Наша общая задача — построение сильной России с современной, эффективной нормативной базой, отвечающей запросам времени и делающей жизнь наших сограждан лучше.

— Из каких статей доходов формируется бюджет Крыма? Какую роль играет в его формировании федеральный бюджет? Сколько на сегодняшний день составляет бюджет республики?

— Общий объем доходов бюджета Крыма в 2026 году составляет 241,45 млрд руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы — 123,47 млрд руб., безвозмездные поступления – 117,98 млрд руб. Общий объем расходов — 245,38 млрд руб.

Дефицит бюджета Крыма, таким образом, составит 3,9 млрд руб. Безвозмездные поступления, которые составляют 117,98 млрд руб., — это дотации, субвенции и субсидии из федерального бюджета.

Отмечу, что в течение последних лет в бюджет Крыма регулярно поступают средства от продажи национализированных объектов, принадлежавших врагам Крыма и России. К примеру, с начала 2026 года в республике продано семь таких объектов. Это квартиры, имущество пансионатов, предприятий и другая привлекательная для инвесторов недвижимость. От продажи в крымский бюджет поступили средства в объеме 621 млн руб. Всего с 2023 года продано 83 национализированных объекта на общую сумму 13,6 млрд руб.

Эти деньги направляются на реализацию мер по обеспечению безопасности Крыма, поддержку участников СВО и их семей, реализацию инфраструктурных проектов в городах и районах республики.

— Какова основная расходная база крымского бюджета? На какие сферы и отрасли направлены средства?

— Для нас приоритет — выполнение всех социальных обязательств и комплексное развитие Крыма. В течение 12 лет основной объем финансовых средств направляется на эти цели. В бюджете, утвержденном на 2026 год, на финансирование отраслей социально-культурной сферы предусмотрено около 119,1 млрд руб. (удельный вес в общем объеме расходов почти 50%). В частности, на образование направлено 48,3 млрд руб., на социальную политику — 43 млрд руб., на здравоохранение — 19,4 млрд руб., на культуру и кинематографию — 5 млрд руб., на физическую культуру и спорт — 2,1 млрд руб., на средства массовой информации — 1,3 млрд руб.

Кроме того, значительные расходы из бюджета республики предусмотрены на национальную экономику (89,3 млрд руб.) и жилищно-коммунальное хозяйство (21 млрд руб.).

Конечно, мы исходим из текущей ситуации и оперативно реагируем на все вызовы, связанные в том числе с обеспечением безопасности республики, восстановлением поврежденной атаками врага инфраструктуры, реализацией мер поддержки крымчан. Сейчас это первоочередные задачи.

— Как крымский парламент поддерживает местный бизнес? Какие акты принимаются в его поддержку? Какой эффект от принятых законов уже ощутим?

— В рамках предоставленных федеральным законодательством полномочий в Крыму для субъектов предпринимательства сформирована пониженная налоговая нагрузка. Ежегодно устанавливается пониженная ставка налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории республики, и льготные условия налогообложения в отношении социальных предприятий и организаций, являющихся правообладателями для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных и (или) получивших документ о государственной аккредитации ИТ-компаний, осуществляющих деятельность в условиях санкций.

Это позволило за семь месяцев 2026 года увеличить поступления в бюджет республики от налогов на совокупный доход от упрощенной, патентной, автоматизированной систем налогообложения и налога на профессиональный доход на 6%, или более чем на 600 млн руб.

Крым оперативно реагирует на возникающие внешние неблагоприятные факторы. К примеру, в соответствии с Законом Республики Крым «О налоге на имущество организаций» установлены сниженные ставки для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях изменения транспортной доступности и других ограничений.

— Как беспрерывные атаки БПЛА, транспортные и инфраструктурные ограничения, а также топливный кризис корректирует работу законодательного органа? Какие законодательные акты были внесены в связи с текущим положением дел? Как ситуация повлияла на бюджетную политику?

— Для борьбы с последствиями террористических атак ВСУ создан штаб под руководством главы республики Сергея Аксенова. Депутатский корпус действует в рамках своих возможностей и компетенций. На первом месте для нас — общение с людьми, которые указывают на самые острые проблемы и поднимают актуальные для них, их населенного пункта вопросы. Мы участвуем в решении озвученных проблем. Это ценится крымчанами.

Конечно, на поступления в бюджет сложившаяся ситуация влияет негативно. Но мы изыскиваем и перераспределяем резервы, получаем значимую помощь из федерального центра.

В Москве к нашим проблемам относятся чутко, с пониманием. Что касается самой законотворческой работы, на нее эта ситуация никак особо не влияет, здесь все идет по плану, на высоком уровне, что традиционно для нашего парламента.

— Как будет скорректирована работа крымского парламента в случае прекращения внешних угроз? Сможет ли регион стать самодостаточным в плане бюджета? За счет каких отраслей?

— Мы уже подошли к отметке самодостаточности, для этого многое сделано в российском Крыму. Программа, с которой мы победили на выборах в 2024 году, отвечает на вопрос, как сделать крымскую экономику сильной и самодостаточной. За последние 12 лет в республике появились целые новые отрасли, заработали современные, эффективные предприятия. Путь, по которому мы идем, успешный, его надо продолжать. Уверен, инвестиционный бум Крыма еще впереди. Для полного использования этого задела необходим мир. И мы будем всеми доступными нам средствами его приближать.

Владимир Андреевич Константинов родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тираспольского района Молдавской ССР. В 1979 году окончил Симферопольский филиал Севастопольского приборостроительного института по специальности «промышленное и гражданское строительство». Почетный профессор Крымского института природоохранного и курортного строительства. В 1973 году окончил Научненскую общеобразовательную школу в Бахчисарайском районе. С сентября 1973 года работал помощником машиниста камнерезной машины Альминского комбината строительных материалов треста «Крымстройдеталь» в Симферополе. С августа по октябрь 1979 года трудился мастером Крымского специализированного ремонтно-строительного управления в Симферополе. С ноября 1979 года по июнь 1981 года служил в армии. С августа 1981 года по июль 1993 года — мастер, производитель работ по капстроительству, главный инженер, начальник управления Крымского специализированного ремонтно-строительного управления (КСРСУ — переименовано в арендную фирму «Консоль»), генеральный директор фирмы «Консоль». С июля 1993 года по ноябрь 2001 года — генеральный директор, президент-председатель, председатель правления фирмы «Консоль ЛТД» (ООО). С декабря 2001 года по март 2010-го — председатель правления, президент корпорации «Укрросбуд». С марта 2010 года по март 2014-го — председатель Верховного совета Автономной Республики Крым. С марта 2014 года — председатель Государственного совета Республики Крым. 19 сентября 2014 года избран председателем Госсовета Крыма первого созыва. 20 сентября 2019 года переизбран по второй созыв.

Беседовал Дмитрий Михеенко