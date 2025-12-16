В Крыму национализировали более 80 активов сотрудничающих с Украиной лиц

Госсовет Крыма пополнил список национализированного имущества региона, включив в него 84 новых актива физических и юридических лиц. Последние, по словам главы республиканского парламента Владимира Константинова, сотрудничали с Украиной и, получая доходы в Крыму, направляли их на поддержку «украинских националистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Boyers / Reuters Фото: Andrew Boyers / Reuters

Особое внимание в новом перечне уделено имуществу украинского боксера Александра Усика. Его господин Константинов охарактеризовал как «сторонника нацистской идеологии», который неоднократно осуждал спецоперацию и организовывал сборы средств для нужд ВСУ.

Также под национализацию попало имущество политика Игоря Франчука. С 2018 года он проживает на Украине, занимает пост советника вице-премьера страны. В Крыму господин Франчук владеет ООО «Лиласте» и ООО «Крымская школа "Тескао"».

В список вошло юрлицо ООО «Таврида-Плаза», принадлежащее украинской группе компаний «ТММ» («ТММ-Холдинг», «ТММ Авиа», «ТММ Энергобуд»). Фирма занимается производством беспилотников и легкой авиации. Среди национализированных активов также указаны ПАО «Шахта имени А.Ф. Засядько» (основной акционер — Фонд государственного имущества Украины); ООО «Элеватор Октябрьское» (один из учредителей — кипрская «Юнарго Файненс Лимитдет» — компания, связанная с американской инвестгруппой NCH Capital Inc.).

Собственностью Крыма, добавил Владимир Константинов, стало имущество граждан, участвующих в СВО на стороне Украины. В перечне указаны четыре человека, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело о госизмене.