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В Ростове-на-Дону пострадавшему от укуса обезьяны ребенку выплатят 70 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону прокуратура добилась возмещения морального вреда ребенку после укуса обезьяны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в июле этого года на улице Зорге несовершеннолетнюю девочку укусила обезьяна, которую хозяйка выгуливала на поводке. Ребенку потребовалось лечение. Прокуратура направила в суд иск, который был удовлетворен. С владелицы животного взыскали 70 тыс. руб.

Исполнение судебного решения, как отмечается, находится на контроле ведомства.

Константин Соловьев

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