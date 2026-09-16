В Ростове-на-Дону пострадавшему от укуса обезьяны ребенку выплатят 70 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону прокуратура добилась возмещения морального вреда ребенку после укуса обезьяны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в июле этого года на улице Зорге несовершеннолетнюю девочку укусила обезьяна, которую хозяйка выгуливала на поводке. Ребенку потребовалось лечение. Прокуратура направила в суд иск, который был удовлетворен. С владелицы животного взыскали 70 тыс. руб.

Исполнение судебного решения, как отмечается, находится на контроле ведомства.

Константин Соловьев