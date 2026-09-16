В Ростове-на-Дону пострадавшему от укуса обезьяны ребенку выплатят 70 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону прокуратура добилась возмещения морального вреда ребенку после укуса обезьяны. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
По данным правоохранителей, в июле этого года на улице Зорге несовершеннолетнюю девочку укусила обезьяна, которую хозяйка выгуливала на поводке. Ребенку потребовалось лечение. Прокуратура направила в суд иск, который был удовлетворен. С владелицы животного взыскали 70 тыс. руб.
Исполнение судебного решения, как отмечается, находится на контроле ведомства.