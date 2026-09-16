Ночью над Черным морем уничтожили беспилотники

В ночь на 16 сентября дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над акваторией Черного моря, а также территориями нескольких регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

Всего за прошедшую ночь было уничтожено 71 БПЛА самолетного типа. Беспилотники перехватывали над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.

Накануне вечером беспилотную опасность объявили в Геленджике, Анапе и Новороссийске, а также в Абинском, Крымском и Темрюкском районах Краснодарского края. Позже, вечером 15 сентября, опасность атаки БПЛА ввели в Сочи и Туапсинском округе.

После объявления беспилотной опасности Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. По состоянию на утро 16 сентября в сочинской авиагавани задерживаются около 100 рейсов.

Ограничения в аэропорту вводятся для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуется учитывать изменения в расписании при планировании поездок.

В Краснодарском крае также действует запрет на съемку и публикацию любых материалов, связанных с атаками беспилотников и работой ПВО. Публикация таких кадров может раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты, а также создать угрозу жизни и здоровью людей.

За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Мария Удовик