Около 100 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи утром 16 сентября задерживаются около 100 рейсов. После снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов вылета ожидают 53 самолета, еще 45 рейсов задерживаются на прилет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

По данным онлайн-табло аэропорта, четыре рейса не могут отправиться из Сочи с 13 сентября, еще пять задерживаются с 14 сентября. 15 рейсов не вылетели 15 сентября. Кроме того, 13 рейсов, запланированных на 16 сентября, перенесены на 17 сентября.

На прилет задерживаются 45 самолетов. Один рейс ожидают в аэропорту Сочи с 13 сентября, еще пять — с 14 сентября. Прибытие семи рейсов задерживается с 15 сентября. Еще 17 рейсов, которые должны были прибыть 16 сентября, перенесены на 17 сентября.

В последние дни в аэропорту Сочи регулярно вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов.

Последние ограничения действовали около шести часов — с 21:34 15 сентября до 03:32 16 сентября. После их снятия аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов, однако из-за накопившихся задержек на утро сформировалась очередь из рейсов на вылет и прилет.

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Сочи утром 16 сентября. В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Мария Удовик