На Дону 29 гостиниц перешли на цифровое заселение через MAX
В Ростовской области 29 гостиниц с номерным фондом более 50 номеров подключили цифровое заселение гостей через мессенджер MAX. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов на пресс-конференции в «Интерфакс Юг».
С 1 сентября цифровой ID стал обязательным для заселения в гостиницах, где более 50 номеров. В Ростовской области этому критерию соответствуют 50 средств размещения. Еще 21 гостиница пока не подключилась к системе.
Минэкономразвития Ростовской области совместно с Росаккредитацией проводит работу с этими объектами, сообщил господин Павлов.
Цифровой ID позволяет подтвердить личность гостя при заселении без предъявления бумажного паспорта.
Всего в регионе зарегистрировано 942 средства размещения.