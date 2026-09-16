На Дону 29 гостиниц перешли на цифровое заселение через MAX

В Ростовской области 29 гостиниц с номерным фондом более 50 номеров подключили цифровое заселение гостей через мессенджер MAX. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов на пресс-конференции в «Интерфакс Юг».

С 1 сентября цифровой ID стал обязательным для заселения в гостиницах, где более 50 номеров. В Ростовской области этому критерию соответствуют 50 средств размещения. Еще 21 гостиница пока не подключилась к системе.

Минэкономразвития Ростовской области совместно с Росаккредитацией проводит работу с этими объектами, сообщил господин Павлов.

Цифровой ID позволяет подтвердить личность гостя при заселении без предъявления бумажного паспорта.

Всего в регионе зарегистрировано 942 средства размещения.

Наталья Белоштейн