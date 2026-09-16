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Из-за аварии на сетях Аксай остался без воды и электричества

В Аксае произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее большую часть города. Из-за отсутствия электроснабжения остановлены насосные станции, что повлекло перебои в подаче воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным местных властей, аварийные бригады приступили к работе и принимают все меры для восстановления электроснабжения и возобновления подачи воды.

Точные сроки завершения работ не уточняются.

Константин Соловьев

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