Из-за аварии на сетях Аксай остался без воды и электричества

В Аксае произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее большую часть города. Из-за отсутствия электроснабжения остановлены насосные станции, что повлекло перебои в подаче воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным местных властей, аварийные бригады приступили к работе и принимают все меры для восстановления электроснабжения и возобновления подачи воды.

Точные сроки завершения работ не уточняются.

Константин Соловьев