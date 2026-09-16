Из-за аварии на сетях Аксай остался без воды и электричества
В Аксае произошло аварийное отключение электроэнергии, затронувшее большую часть города. Из-за отсутствия электроснабжения остановлены насосные станции, что повлекло перебои в подаче воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации поселения.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
По данным местных властей, аварийные бригады приступили к работе и принимают все меры для восстановления электроснабжения и возобновления подачи воды.
Точные сроки завершения работ не уточняются.