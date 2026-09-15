Женщина и ребенок пострадали после падения автомобиля в горную реку в Северной Осетии

В Северной Осетии женщина и ребенок пострадали после того, как автомобиль Toyota съехал с дороги и оказался в русле горной реки. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром во вторник на 41-м километре автодороги «Транскам». По предварительным данным, 39-летняя водитель двигалась со стороны Южной Осетии в направлении Алагира, не справилась с управлением, после чего машина съехала в реку.

Водитель и пассажир автомобиля были доставлены в медицинское учреждение.

В соцсетях опубликованы кадры спасения. На них видно, как перевернувшийся автомобиль оказался в русле горной реки, а женщина и подросток находятся на его днище. Двое мужчин удерживают протянутый к машине трос, еще один по нему добирается до автомобиля и помогает пострадавшим выбраться на берег.

Валерий Климов