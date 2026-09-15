Главные новости за 15 сентября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Центральный районный суд Воронежа принял к производству первый иск, касающийся защиты прав потребителей, адресованный ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) — организатору концертов рэпера Канье Уэста в России. Дело единолично рассматривает судья Виктория Багрянская. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В ночь на 15 сентября над Воронежем и семью районами области ликвидировали 16 беспилотников. Пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки БПЛА повредили крыши, фасады и окна четырех частных домов.

За прошедшие сутки ВСУ 63 раза атаковали Белгородскую область. В результате удара по Грайворонскому округу погиб мирный житель. Еще три человека пострадали в Шебекинском округе, им оказывают помощь амбулаторно.

ООО «Петэксперт» приступило к строительству завода по производству влажных кормов для домашних животных на елецком участке особой экономической зоны «Липецк». Планируемый объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд руб. Запуск предприятия запланирован на сентябрь 2027 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Курской области по спору между местным АО «Строительный холдинг Тезис» Игоря Шахова и комитетом городского хозяйства Курска. В первой инстанции с компании взыскали 38,6 млн руб. неотработанного аванса. Встречный иск общества с требованиями к комитету на 57,2 млн руб. суд отклонил.

В Мценском районе Орловской области запустили мукомольный комплекс с элеватором. Объем инвестиций составил около 900 млн руб. Предприятие построили на территории особой экономической зоны «Орел». Комплекс рассчитан на хранение 20 тыс. т зерна и стал 29-м элеватором в регионе.

В селе Староюрьево Тамбовской области выставили на продажу действующий агропроизводственный комплекс. В его состав входят автоматизированная птицеферма по откорму индейки, производство комбикорма, а также линии убоя, переработки и хранения птицы. На «Авито» опубликованы два объявления. В одном стоимость объекта указана на уровне 197 млн руб. Во втором, размещенном агентством недвижимости, цена определена в размере 199 млн руб.

Кабира Гасанова