Индюшиную птицеферму выставили на продажу в Тамбовской области за 200 млн

В селе Староюрьево Тамбовской области продается действующий aгрoпрoизводственный комплекc, включающий в себя автоматизированную птицеферму по откорму индейки, а также производство комбикорма и линии убоя, переработки и хранения птицы. На сайте «Авито» появилось два объявления: цена лота в одном из них установлена на уровне 197 млн руб., а во втором (агентство недвижимости) — 199 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Семейная ферма по откорму индейки была построена в 2014 году в селе Староюрьево предпринимателем Николаем Сувориновым в рамках государственной программы. Основной для разведения была выбрана порода Hybrid Converter (Хайбрид–Конвертер). КФХ Суворинов Николай Тимофеевич было ликвидировано в январе 2021 года. Господин Суворинов также ликвидировал ИП 9 сентября этого года.

В объявлениях указано, что птицеферма построена по европейскому образцу. Полностью автоматизированный откормочник площадью 650 кв. м позволяет силами одного оператора откармливать в год за два производственных цикла 6 тыс. голов индейки — 90 т живого веса.

Имущественный комплекс включает здание площадью 700 кв. м с убойным цехом, холодильно-морозильными камерами, офисом и складскими помещениями, а также комбикормовый цех площадью 376 «квадратов» и мощностью 500 т в месяц. Располагается производство на двух земельных участках — 9 и 2 га. В объявлении также говорится о возможности увеличения площади до 30 и более га.

Юридическим лицом производства комбикорма выступает ООО «Староюрьевский комбикормовый завод» (ККЗ). По данным Rusprofile, фирма была зарегистрирована в Тамбове в апреле 2016 года для производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных. Уставный капитал предприятия составляет 12,5 тыс. руб. Управление сосредоточено в руках гендиректора Руслана (Николаевича) Суворинова, назначенного в декабре 2018 года. Основная доля в уставном капитале (93,5%) принадлежит Галине (Владимировне) Сувориновой, оставшиеся 6,5% — у Вадима Плужникова. В 2025 году выручка фирмы составила 28,8 млн руб., увеличившись в 3,3 раза по сравнению с 2024-м (8,6 млн. Чистая прибыль выросла с 3 до 161 тыс. руб., однако в абсолютном выражении осталась символической для оборота предприятия.

Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск белгородского ООО «Группа компаний "Русагро"» (структура одноименного холдинга, основанного Вадимом Мошковичем) к ОАО «Токаревская птицефабрика» (входит в группу агропредприятий «Ресурс» Виктора Наурузова) о взыскании 42 млн руб. задолженности и 2,2 млн руб. неустойки. В основу спора лег договор поставки компонентов для производства комбикормов, заключенный в октябре 2025 года.

Денис Данилов