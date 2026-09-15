Четыре дома пострадали при атаке БПЛА в Воронежской области

В ночь на 15 сентября в небе над Воронежем и семью районами области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены крыши, фасады и остекление четырех частных домов. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в Воронежской области накануне в 17:26, а отбой поступил сегодня в 7:06. В 6:09 появилось сообщение о завершении активной фазы работы ПВО и чистом небе в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Каширском, Хохольском, Рамонском, Новоусманском, Семилукском, Острогожском, Лискинском, Россошанском и Бутурлиновском районах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в минувшие выходные, 12–13 сентября, все регионы Черноземья, кроме Тамбовской области, подверглись атакам ВСУ. По информации местных властей, над территорией макрорегиона ликвидировали более 700 БПЛА. В результате ударов погиб мирный житель, еще девять человек получили ранения.

Денис Данилов