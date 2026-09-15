Один человек погиб и трое ранены в результате ударов ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали территорию Белгородской области 63 раза. В результате целенаправленного удара погиб мирный житель в Грайворонском округе. В Шебекинском округе пострадали три человека — они находятся на амбулаторном лечении. Об этом 15 сентября рассказал врио главы региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары ВСУ были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Чернянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Три раза взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Силами ПВО и других подразделений за сутки ликвидированы 169 БПЛА.

В оперативном штабе региона уточнили, что мужчина погиб при детонации дрона на предприятии в селе Новостроевка-Первая. В городе Шебекино в результате взрыва боеприпаса женщина получила слепое осколочное ранение предплечья, а мужчина — акубаротравму. Вечером в результате детонации FPV-дрона на дорожном полотне еще одна женщина также получила акубаротравму.

Кроме того, по информации господина Шуваева, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в Борисовском округе 4 сентября.

Всего, по данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областях. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Воронежской области повреждены четыре частных дома.

За предыдущие сутки Белгородская область подверглась 90 атакам ВСУ. В Грайворонском и Шебекинском округах пострадали четыре человека, среди них 13-летняя девочка.

Денис Данилов