Новый завод кормов «Петэксперт» за 2 млрд в Липецкой области откроют в 2027 году

ООО «Петэксперт» приступило к строительству завода по производству влажных кормов для домашних животных на Елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк». Объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд руб. Запуск завода намечен на сентябрь 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службах ОЭЗ и «Петэксперта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продукция завода компании по производству кормов для домашних животных ООО «Петэксперт»

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Продукция завода компании по производству кормов для домашних животных ООО «Петэксперт»

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Завод планирует выпускать паучи и консервированные корма. Проектная мощность нового предприятия составит 100 млн единиц продукции в год. Большинство производственных процессов планируется автоматизировать, при этом открытие завода позволит создать около 80 новых рабочих мест. Соглашение о строительстве объекта Липецкая область и ООО «Петэксперт» подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году.

По данным Rusprofile, ООО «Петэксперт» зарегистрировано на территории елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» в 2021 году. Уставный капитал составляет 10,1 тыс. руб. Генеральным директором является Дмитрий (Андреевич) Цыпин, ему же принадлежат 33% долей компании. Еще по 33% — у Марины и Андрея Цыпиных. В 2025 году выручка компании составила 1,5 млрд, убыток составил 275,9 млн руб. Андрей и Марина Цыпины также владеют одноименным юридическим лицом в подмосковном Жуковском, зарегистрированным в ноябре 2011 года. Его выручка в 2025 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 19 млн руб.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион последовательно наращивает промышленные компетенции, а новый проект выступает логичным продолжением этой работы. По его словам, «предприятие уже доказало свою состоятельность в производстве сухих кормов, а теперь осваивает новое направление — влажные рационы».

Завод «Петэксперта» по выпуску сухих кормов для домашних животных работает в ОЭЗ «Липецк» с 2024 года. Соглашение о его создании было заключено на ПМЭФ-2022. Изначально объем вложений в первую очередь оценивался в 1,1 млрд руб. По данным пресс-службы ОЭЗ, фактически в проект уже инвестировали более 3,5 млрд руб., а до конца 2026 года инвестор планирует направить еще 120 млн руб. на модернизацию процессов. Сейчас действующее предприятие выпускает около 10 тыс. т продукции в год, к концу 2027-го объемы производства рассчитывают увеличить до 15 тыс. т.

На ПМЭФ-2026 регионы Черноземья заключили не менее 56 соглашений. Лидером по заявленному объему инвестиций стала Липецкая область. Самым крупным проектом региона стала сделка с «СЗ Приоритет» о строительстве индустриального парка за 12 млрд руб.

Подробнее о заключенных властями Черноземья на ПМЭФ-2026 соглашениях — в материале «Ъ-Черноземье» «Опись сделок».

Кабира Гасанова