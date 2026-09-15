Суд в Воронеже рассмотрит первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Центральный районный суд Воронежа накануне принял к производству первый иск, касающийся защиты прав потребителей, адресованный ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) — организатору концертов рэпера Канье Уэста в России. По информации «Ъ-Черноземье», дело единолично рассматривает судья Виктория Багрянская. Предварительное судебное заседание назначено на 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В суд на Say Agency подал некий Евгений Рассказов. Его иск был зарегистрирован 9 сентября, в этот же день материалы передали судье. Третьим лицом в деле заявлено ООО «Зенит-Арена» — юрлицо «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, на которой был анонсирован концерт.

По данным Rusprofile, ООО «Сэй Эдженси» работает в сфере культуры и искусства с 2017 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с января 2025-го является Анна Субчева, которая также владеет половиной долей в уставном капитале. Вторым равноправным учредителем выступает Татьяна Кондратенко. В 2025 году выручка ООО «Сэй Эдженси» составила 346,2 млн руб., однако компания завершила год с убытком 163,1 млн руб.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге Say Agency анонсировало на 10 и 11 октября 2026 года на «Газпром Арене». Сама площадка 17 августа также сообщала о концертах и продаже билетов, однако неделю спустя заявила, что не подписывала договор на проведение выступлений, поэтому шоу не состоятся. В Say Agency на это ответили, что концерт не отменен.

Сейчас на официальном сайте «Газпром Арены» висит следующее объявление от 4 сентября:

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на "Газпром Арене" никаких концертов зарубежных исполнителей нет».

В то же время Say Agency в своем Telegram-канале просит «не поддаваться панике и запастись терпением». По словам организации, ее команда находится «на связи с артистом» и делает все, чтобы провести «два незабываемых шоу».

На фоне этого покупатели билетов на концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге жалуются в Сети, что якобы не могут добиться ни ясного ответа на вопрос о проведении выступлений, ни возврата денег за билеты. Покупатели обращаются в надзорные органы. По их словам, Say Agency направляет за возвратом средств к билетному оператору, а тот — обратно к организатору концертов.

«Ъ» на прошлой неделе сообщал, что Роспотребнадзор 3 сентября вынес предостережение ООО «Сэй Эдженси» после обращений владельцев билетов. Один из покупателей сообщил ведомству, что приобрел билет по акции, после чего организаторы отказались возвращать деньги, сославшись на условия ее проведения.

Денис Данилов