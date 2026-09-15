Событийный туризм на Дону поставлен на паузу с целью безопасности

Власти Ростовской области приостановили проведение ряда традиционных событийных мероприятий под открытым небом, ежегодно привлекавших тысячи туристов. Об этом сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

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В перечень временно отменных фестивалей вошли «Донская лоза» (посвящен традициям виноградарства и виноделия; проходил в хуторе Пухляковском и станице Мелиховской Усть-Донецкого района), «День огурца» (ежегодное мероприятие в станице Багаевской), историческая реконструкция «Оборона Таганрога 1855 года», а также фестиваль «Зонтичное утро» (проводился в Таганроге в день рождения актрисы Фаины Раневской).

«Надеемся, что скоро мы все-таки получим разрешения на проведение массовых мероприятий», – прокомментировал господин Павлов.

Мария Хоперская