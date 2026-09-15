Бюджет Ростовской области в 2026 году планируют увеличить на 2 млрд рублей

В Ростовской области намерены увеличить расходную часть бюджета на 2 млрд рублей в 2026 году. Средства предполагается направить на выплаты военнослужащим и членам семей участников специальной военной операции, сообщили в прессслужбе Заксобрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Как отметил первый заместитель председателя Заксобрания Ростовской области, председатель комитета по бюджету Андрей Харченко, доходная часть бюджета останется на прежнем уровне. При этом чиновник подчеркнул устойчивость и сбалансированность регионального бюджета. По его данным, за первые восемь месяцев 2026 года доходы превысили показатели аналогичного периода 2025 года, а общая динамика экономических индикаторов остаётся положительной.

Проект поправок к бюджету получил одобрение депутатов профильного комитета; они рекомендовали вынести документ на рассмотрение и принятие на внеочередном заседании Заксобрания Ростовской области, запланированном на 17 сентября 2026 года.

Мария Хоперская