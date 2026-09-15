Число энотуристов в Ростовской области за год уменьшилось на 24%

По данным министра экономического развития Ростовской области Павла Павлова, озвученным на прессконференции «Интерфакс Юг», в январе — июне 2026 года винодельческие хозяйства региона приняли 2 683 гостя. Это на 842 человека (или на 23,9 %) меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда число посетителей составило 3 525 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом министр отметил активное развитие винного туризма в регионе и выделил наиболее востребованные у туристов объекты: ИП Молчанов, ИП Химичев, винодельню «Эльбузд» в Азовском районе, винодельню «Саркел» (ИП Губин) и винодельню «Вина Арпачина» (ООО «Зена») в Багаевском районе.

В целом туристический поток в Ростовскую область демонстрирует рост. За первое полугодие 2026 года регион посетили 920 тыс. человек — это на 17 % больше показателя аналогичного периода 2025 года. По прогнозу Павла Павлова, по итогам 2026 года общее число туристов достигнет порядка 2,1 млн человек, что на 10,5 % превысит результат 2025 года (1,9 млн человек).

Мария Хоперская