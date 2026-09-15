Суд в Ростове вынес приговор за госизмену и подготовку подрыва здания

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Петру Медведеву, обвинявшемуся в государственной измене, а также подготовке теракта и незаконного получения взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. «в» ч. 3 ст. 222.1, ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Из материалов дела следует, что осужденный, находясь в Краснодаре, узнал от знакомого — чье уголовное дело выделено в отдельное производство — о его контактах с представителем украинской спецслужбы. Медведев выразил желание за денежное вознаграждение работать на СБУ. В апреле 2025 года, находясь в Москве, он связался с представителем украинских спецслужб и подтвердил намерение оказывать помощь Украине. В тот же день он получил задание: забрать из тайника в Новороссийске взрывчатку и организовать подрыв здания АО «Электросети Кубани».

Медведев выехал из Москвы в Краснодарский край и направлялся к месту закладки, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд признал Петра Медведева виновным и назначил 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а также штраф в 300 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

Константин Соловьев