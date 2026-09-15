Самокаты оказались на 40% быстрее общественного транспорта в Ставрополе

Поездки на электросамокатах по Ставрополю в среднем занимают на 40% меньше времени, чем аналогичные маршруты на общественном транспорте. Об этом говорится в исследовании МТС, которая проанализировала поездки пользователей кикшеринга «Юрент» по краевому центру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

На нескольких востребованных маршрутах разница оказывается еще заметнее. Так, поездка от Парка Победы до торгового центра «Космос» на электросамокате занимает около 17 минут, тогда как общественный транспорт с учетом ожидания — в среднем 25 минут, пешком этот маршрут проходит примерно за 40 минут.

От жилого комплекса «Белый город» до ТЦ «Космос» на самокате можно добраться за семь минут. На автобусе или другом общественном транспорте дорога занимает около 15 минут.

Еще один популярный маршрут — от железнодорожного вокзала до Александровского парка. Пользователи кикшеринга преодолевают его примерно за 22 минуты против 40 минут на общественном транспорте с учетом ожидания. Пешая поездка занимает около 56 минут.

При этом МТС отмечает, что в часы пик разница может увеличиваться из-за дорожных заторов. По некоторым маршрутам поездка на общественном транспорте в это время занимает около часа.

В Ставрополе также выросла доля женщин среди пользователей «Юрент». В 2026 году она достигла 39% против 34% годом ранее. Кроме того, аналитики отмечают увеличение числа вечерних поездок.

По данным МТС, средняя продолжительность поездки на электросамокате в России в 2026 году снизилась до 9,6 минуты. Компания связывает это с более активным использованием кикшеринга для коротких городских маршрутов и так называемой «последней мили» — например, для поездки от остановки до дома или офиса либо на несколько остановок в часы пик.

Валерий Климов