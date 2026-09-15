СК возбудил дело в отношении дончанина по подозрению в оправдании терроризма

В Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в сентябре 2023 года фигурант разместил в сети высказывание, оправдывающие террористическую деятельность. Кроме того, в отношении того же лица расследуется еще одно уголовное дело — о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ).

По ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба дела возбуждены по материалам УФСБ России по Ростовской области.

Следователи продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев