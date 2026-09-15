На Дону врачи спасли новорожденную с семикратным обвитием пуповины

В перинатальном центре Ростовской области проведена операция, позволившая сохранить жизнь новорожденной девочке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Пациентка с многоплодной беременностью была планово госпитализирована на сроке 36 недель и 5 дней. По данным УЗИ, у одного из плодов предполагалось трёхкратное обвитие пуповиной, однако в ходе кесарева сечения выяснилось, что ситуация существенно серьезнее. Медики обнаружили семикратное обвитие шеи ребенка пуповиной — длина канатика составила около двух метров при норме 40–60 см. Подобная аномалия относится к крайне редким клиническим случаям; благополучный исход при семикратном обвитии расценивается как практически уникальный для мировой практики.

Это второй в России случай с успешным исходом, подтверждающий высокий уровень профессиональной подготовки медиков и их способность действовать в нестандартных ситуациях. Сейчас состояние девочки стабильное, угрозы для жизни нет; пациентка вместе с матерью готовится к выписке.

Мария Хоперская