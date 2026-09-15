На Дону зарплаты водителей в сфере добычи полезных ископаемых достигли 110 тыс. рублей

По итогам января-августа 2026 года в Ростовской области средние зарплатные предложения для машинистов спецтехники в сфере добычи, переработки угля, руд и других полезных ископаемых выросли до 110 тыс. руб. Это на 10% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Такую статистику «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба сервиса Авито Работа.

На втором месте по уровню оплаты труда водителей спецтехники оказалось сельское хозяйство, где работодатели предлагали специалистам в среднем почти 84 тыс. руб. за месяц, а динамика средних зарплатных предложений составила +14%.

«Машинисты спецтехники востребованы в самых разных отраслях — от строительства и транспортного машиностроения до добывающей промышленности. По итогам восьми месяцев 2026 года среднее зарплатное предложение для таких специалистов по России превысило 100 тыс. руб., увеличившись на 13%. Наиболее высокие средние зарплатные предложения сохраняются в отраслях, где от квалификации машиниста напрямую зависит эффективность реализации крупных промышленных и инфраструктурных проектов»,— отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Кристина Федичкина