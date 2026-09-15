Директор ростовской строительной компании осужден за хищение 9,8 млн рублей

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор учредителю и директору местной строительной компании, признанному виновным в мошенничестве по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что руководитель предприятия не выполнил обязательства по договору, предусматривавшему разработку брендбука заказчика и изготовление полиграфической продукции. Денежные средства в размере более 9,8 млн рублей были признаны похищенными.

Подсудимый вину признал. Суд назначил ему 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Мария Хоперская