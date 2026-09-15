В Дагестане пациенту во время операции на 35 минут остановили сердце

В Дагестанском центре кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии впервые выполнена операция на открытом сердце с применением аппарата искусственного кровообращения. Вмешательство провел доктор медицинских наук Арсланхан Кандауров, в тот же день приступивший к обязанностям главврача центра, сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минздрав Республики Дагестан Фото: Минздрав Республики Дагестан

Пациентом стал 69-летний мужчина с критическим стенозом ствола левой коронарной артерии и нестабильной стенокардией — эти состояния создавали прямую угрозу жизни. В ходе двухчасовой операции аппарат искусственного кровообращения работал 55 минут, при этом сердце пациента было остановлено на 35 минут.

Сейчас мужчина дышит самостоятельно, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Мария Хоперская