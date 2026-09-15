Поставку оборудования для Гуково-Гундоровского водовода ожидают до конца года

В Ростовской области для стабилизации водоснабжения в Гуково и Зверево, а также в ряде поселков Красносулинского района выделили дополнительные средства на обновление изношенных участков водопровода. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В январе 2026 года жители Красносулинского района из-за аварий больше недели испытывали перебои водоснабжения. Основной причиной, по данным властей, стал высокий износ трубопроводов большого диаметра, требующих замены и реконструкции.

Сейчас для работ уже закупили четыре единицы техники, приобрели трубы различного диаметра. Отмечается, что до конца года планируется поставка 31 единицы насосного оборудования для установки в системе Гуково-Гундоровского водовода.

Кроме того, для бесперебойного водоснабжения госпредприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения» получило положительное заключение экспертизы на техническое задание на проектирование и рассчитало сметную стоимость разработки проектной документации на строительство дублирующей нитки системы водовода.

«Планируется масштабная реорганизация данного водовода. Она затронет шесть подъемов: будет переложена труба, реконструируют насосные станции и станции водоподготовки», – приводят в сообщении слова директора ГуковоЗверевского филиала ГУП РО «УРСВ» Дениса Ткачева.

В 2025 году в Ростовской области запланировали реконструировать более 40 км сетей водоснабжения за счет средств федерального бюджета. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антонина Пшеничная отметила, что сроки финансирования удалось приблизить.

«Денежные средства были запланированы на 2028 год, но в связи с такой ситуацией и большим износом сетей большого диаметра нам финансирование передвинули на 2027 год, и мы приступим к выполнению работ», – пояснила госпожа Пшеничная.

Отмечается также, что в Гуково установили первые два водомата. При возникновении чрезвычайной ситуации жители смогут бесплатно получить воду – до пяти литров на человека в сутки. Всего в городе планируется разместить 19 водоматов. Рассматривается также вопрос установки дополнительных устройств в наиболее проблемных районах.

Константин Соловьев