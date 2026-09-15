В Таганроге 970 многоквартирных домов подготовили к отопительному сезону

В Таганроге продолжается подготовка к отопительному сезону. Из 1082 многоквартирных домов готовы 970, из 76 котельных — 72. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По словам главы, все объекты прошли гидравлические испытания по графику, однако темпы работ необходимо увеличивать. Сведения об управляющих организациях, нарушающих сроки, незамедлительно направляются в Госжилинспекцию и прокуратуру Таганрога.

На котельных по улицам Заводской, 1 и Химической, 11 подрядчик отстает от графика — с исполнителем ведется претензионная работа. По новой котельной по улице Циолковского разработали проектную документацию, выполнили фундаментные работы, обустроили противопожарную стену. На площадку доставили пять котлов и пять газовых горелок. Завершить работы планируется до 10 октября.

Подвальные котельные по улицам Шаумяна, 15 и 27, а также Транспортной, 113 планируется подключить до 15 октября.

Константин Соловьев