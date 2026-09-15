Турпоток в Ростовской области вырос на 17% в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года Ростовская область приняла 920 тыс. туристов — это на 17% больше показателя аналогичного периода 2025 года. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. По итогам года власти рассчитывают на общий турпоток в размере 2,1 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Основной поток туристов формируют жители Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Московской и Волгоградской областей. Рост числа гостей отразился и на поступлениях от туристического налога: если за весь 2025 год в бюджет поступило 125 млн рублей, то к 1 августа 2026 года сумма достигла 131 млн рублей. Прогноз на конец года — 160 млн рублей.

Для наращивания турпотока в регионе продолжают развивать инфраструктуру. В частности, в 2026 году на ее формирование вдоль трассы М-4 «Дон» направлено порядка 114 млн руб. субсидий. На эти средства планируется обустроить четыре новых кемпинга для транзитных туристов — в Аксайском и Азовском районах, а также открыть два крупных объекта общественного питания — в Тарасовском и Аксайском районах.

Еще одним направлением работы стало создание туристического кластера «Тихий Дон». Он объединит достопримечательности Кашарского, Боковского, Шолоховского и Верхнедонского районов — территорий с уникальными природными ландшафтами и исторической связью с именем Михаила Шолохова. Сейчас развитие туризма в этих отдалённых от Ростова-на-Дону районах сдерживает дефицит средств размещения; власти намерены восполнить его в том числе за счнт мер поддержки.

Мария Хоперская