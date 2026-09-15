Помощник капитана осужден за столкновение судов на Дону

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор второму помощнику капитана судна, признанному виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как установлено судом, действия подсудимого привели к навалу теплохода, которым он управлял, на другое судно в акватории реки Дон. В результате инцидента судовладельцам был причинен ущерб на сумму свыше 13 млн руб.

При назначении наказания суд учел позицию государственного обвинителя Волго-Донской транспортной прокуратуры, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств.

Мария Хоперская